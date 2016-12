Zehn Gründe nach Prag zu fahren

Bevor das Wetter wieder besser wird und es mich nach Borkum verschägt, haue ich doch direkt noch einen Artikel heraus. Immerhin muss ich es ja irgendwie zurückzahlen, wenn ich dank Presseausweis eine Stadt leicht vergünstigt und im Schnelldurchlauf kennenlernen kann. So geschehen am letzten Wochenende. Es ging nämlich von Freitag bis Sonntag kurzentschlossen in die tschechische Hauptstadt. Hauptgrund für unseren Prag Besuch war zwar hauptsächlich die dortige Tim Burton Ausstellung, aber genug Zeit für andere Attraktionen war natürlich dennoch gegeben. Kommen wir also zu meinen zehn Gründen, warum man seinen Urlaub in Prag verbringen sollte.

1. Tim Burton

Wer dieses Wochenende in Prag weilt, wird sogar noch die Chance haben, sich „Die Welt des Tim Burton“ Ausstellung anzusehen. Bis zum 3. August 2014 dauert noch die Retrospektive über das Leben des Tim Burton. Angefangen von seinen Versuchen als Kinderbuchautor (!) bei Walt Disney unterzukommen, über seine Frühwerke bis hin zu den Klassikern von Edward mit den Scherenhänden und Beetlejuice. Alle Stationen der Karriere von Tim Burto werden in der Ausstellung angeschnitten und ganz typisch in Szene gesetzt. Wer zum Beispiel die Pixar Ausstellung der letzten Jahre gesehen hat, weiß in etwas, was die Retrospektive zu bieten hat. Von handgemalten Entwürfen über Skizzen auf den Servietten der Edelhotels dieser Welt, ist bis Figuren-Dummies und Kurzfilmen wirklich alles geboten.

Wer alsonoch kurzentschlossen auf die Ausstellung möchte, der sollte einmal hier und hier vorbeischauen.

2. Die Preise

Der halbe Liter Bier für etwas mehr als einen Euro und ein komplettes Essen für unter zehn Euro, sollten zwar nicht unbedingt die Hauptgründe sein, warum man nach Prag fährt, wer aber auf seinen Geldbeutel achten will und dennoch einen wundervollen urlaub abseits des Pauschaltourismus erleben möchte, der ist in Prag richtig. Von Museen über Essen bis hin zu Eintrittsgeldern, Hotels und sonstigem Transport. Die Preise sind erschwinglich und die Qualität hervorragend.

3. Die Moldau

Wo deutsche Städte der Reihe nach versagen, hat Prag anscheinend keinerlei Probleme. Das Ufer der Moldau lebt im Sommer von Live-Musik, Disko-Booten, gemütlichen Sit-ins und jeder Menge Menschen. Sobald es Dunkel wird, versammeln sich Touristen wie Einheimische am Ufer der Moldau und genießen den Sonnenuntergang mit einem Bierchen oder gemütlichen Abendessen in einem der schwimmenden Restaurants, die auch Mittags zum Verweilen einladen. Einfach nur gemütlich und wahnsinnig entspannend.

4. Die Spezialitäten

Abgesehen vom Gulasch hat Prag noch ein paar andere Dinge zu bieten, die man kosten sollte. Und nein, ich meine nicht unbedingt Staropramen und Absinth, aber ausschließen möchte ich diese Dinge natürlich auch nicht. Prag und Tschechien sind für den Absinth Trinker vermutlich das, was Amsterdam die meiste Zeit für die eher rauchenden Urlauber war. Überall gibt es kleinere und größere Shops und Kneipen, die entweder den grünen Trank anbieten oder ein Bier vom Fass. Gerne nebenbei mehr als 40 verschiedene. Vermutlich einer der Gründe, warum sich gerade Junggesellen-Abschiede in Prag so wohl fühlen.

5. Die Museen, Theater und Kunstwerke

Neben Tim Burton gibt es aber auch noch jede Menge anderer Museen zu bewundern, die auch durchaus recht skuril sind und sicherlich nicht in jeder Stadt einfach so vorzufinden sind. So konnte Prag neben dem KGB Museum und dem Schwarzlicht-Theater noch mit folgenden Museen überzeugen.

Na? Zu viel versprochen? Wer jedenfalls ein etwas anderes Faible für Kunst und Kultur hat, kommt in der tschechischen Metropole sicherlich voll und ganz auf seine Kosten.

6. Die Karlsbrücke

Laut TripAdvisor immerhin eine der drei schönsten Brücken der Welt. – Und das beste: Sie kommt ganz ohne Liebesschlösser aus 😉

7. Die UNESCO Kulturdenkmäler

Während sich andere Städte und Regionen über ein Denkmal freuen, kann Prag damit protzen. Der historische Kern mit der Prager Burg, Die angesprochene Karlsbrücke mitsamt der anschließenden Altstadt und der Josefstadt sowie die Neustadt sind nur ein paar Gründe (mehr) in Prag Urlaub zu machen.

8. Die Oldtimer

Wer auf alte Autos steht, die in einem hervorragenden Zustand sind und die man dann auch noch mieten kann, der sollte ebenfalls seinen nächsten Urlaub in Prag verbringen. Von Stadtführungen bis Sightseeing ist in diversen Oldtimern eigentlich alles möglich. Entweder wird man gefahren oder man fährt selbst. Autoliebhaber finden aber garantiert etwas, dass das Herz höher schlagen lässt.

9. Die Synagogen

In Prag gibt es jede Menge Synagogen, die auf kleinstem Raum eine beeindruckende Geschichte erzählen. Mit einem Ticket lassen sich alle Synagogen besichtigen und wer sich auch nur einen Hauch für Geschichte interessiert, der sollte sich diese beeindruckenden Bauwerke nicht nur aus der Ferne ansehen. Jede Synagoge hat eine Geschichte für sich zu erzählen und hierfür sollte man sich Zeit nehmen. – Wenn auch nicht unbedingt an einem Samstag.

10. Die Architektur

Eigentlich bedarf es nur zwei Worte: Frank Gehry. Direkt am Ufer der Moldau entwarfen Frank Gehry und der tschechische Architekt Vlado Milunic das „Tanzende Haus“. Für mich ein wunderschönes Bauwerk, welches sich überraschend gut in das historische Stadtbild einfügt und ein tolles Beispiel für die vielen architektonischen Glanzleistungen der Stadt ist. Ansonsten entdeckt man aber auch an allen anderen Ecken der Altstadt wundervolle Gebäude, verschlafene Innenhöfe und liebevoll sanierte Altbauten, die es zu entdecken gilt.