Während meine Kollegen langsam aber sicher in den Urlaub aufbrechen oder schon im Urlaub weilen, steht bei mir immer noch die Planung auf dem Wochenend-Zeitplan. Zwar gibt es schon den einen oder anderen Wochenendetrip, aber die letzten 14 Urlaubstage des Jahres muss ich noch verplanen, weshalb ich gegenwärtig einige Reiseführer durchforste und Planungen aufstelle, wieder verwerfe und durch andere Ziele ersetze. Neuestes (potenzielles Reiseziel) ist momentan der Süden der USA, bzw. der Südwesten. Während ich Kalifornien nun schon öfter besucht habe, sieht es bei den umliegenden Staaten an der Westküste noch etwas mau aus. Zwar gab es mal einen Tagesausflug nach Nevada, aber so wirklich kann man das auch nicht zählen.

Nachdem ich bereits auf die tollen 36 Stunden Reisetipps der New York Times aufmerksam gemacht habe, ist mir nun ein neues Magazin in die Hände gefallen. Das immer wieder unterhaltsame Texas Monthly hat nämlich einen Reisebereich, in dem sowohl Nutzer als auch die Redakteure der Zeitung ihre Tipps zum etwas anderen Staat der USA hinterlassen können. Seien es nun die Drehorte zum Texas Chainsaw Massacre, wie in dem verlinkten Artikel von mir erwähnt, oder eben der riesige Texas Tourguide, den es Online zu entdecken gilt.

Zwar spiele ich momentan eher mit dem Gedanken New Orleans einen Besuch abzustatten, aber auch hier konnte mir der Texas Reisetipps Tourguide helfen, da er sich auch in das benachbarte Louisiana traut und mir neben New Orleans auch Oaxaca und weitere Städte vorschlägt, die man von Teaxas aus in relativ kurzer Zeit erreichen kann.

Die besten BBQs in Texas

Wer allerdings wirklich einen Urlaub in Texas verbringen möchte und neben den Sehenswürdigkeiten noch andere Reise- und vor allem Ernährungstipps bekommen möchte, dem hilft Texas Monthly ebenfalls weiter. Das TMBBQ ist eine herrliche Ansammlung der besten BBQ-Grills, Diner und Restaurants, die der Longhorn-Staat zu bieten hat. Inklusive der 50 besten BBQ-Anlaufstationen weltweit. – Welche sich natürlich zufälligerweise komplett über Texas verteilen und somit vielleicht eher eine regionale Auswahl der besten BBQ-Joints in Texas darstellen.

Texas Reisetipps und mehr

Neben dem Trip Guide hat Texas Monthly aber auch noch einiges mehr zu bieten im Reisebereich. Die Zeitung besitzt hier gleich mehrere Rubriken, die sich mit den unterschiedlichsten Zielen in Texas beschäftigen. Von Wander- und Ausflugszielen („The Wanderer“) bis hin zu Themenartikeln („5 of a kind“), die immer fünf bestimmte Ziele zu einem Thema vorstellen und hierdurch von Aussichtsplattformen über Tankstellen bis hin zu Fabriktouren alles abdecken, was man als Texas-Tourist entdecken könnte, wenn man es denn weiß und möchte.

In jedem Fall eine Seite, die mich nun wieder am eigentlichen Zielort New Orleans etwas zweifeln lässt und mich vielleicht doch noch etwas weiter westlich landen lässt, wenn ich mich entscheide endlich meinen Resturlaub zu nehmen und einen Flug zu buchen.