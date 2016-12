Für viele Menschen lohnt sich heutzutage kein eigenes Auto mehr. Umweltbewusstes Denken, die steigenden Kosten von Unterhalt und Kraftstoff sowie ein vermuteter Trend zum Fahrrad erleichtern vielen Menschen den Umstieg zum Umweltverbund. Der Trend des Nutzens statt Besitzens ist mittlerweile auch in der Stadt Bonn angekommen. Carsharing-Angebote sind auch in der Bundesstadt zahlreich vertreten, obwohl sich auch hier Lücken im Netz belegen lassen.

Wie man der von mir erstellten Karte entnehmen kann, ist das Zentrum gut versorgt, wohingegen die Stadtteile Bonn- Endenich, Dottendorf und Kessenich nahezu kaum Beachtung der öffentlichen Carsharinganbieter erfahren haben. Eine große Unterversorgung lässt sich zwischen den Stadtteilen Kessenich und Godesberg festellen. Dottendorf, Friesdorf und Gronau weisen kaum ein Angebot auf. Endenich, ein Stadtteil, der auch wegen seines studentischen Lebens bekannt ist, bietet keine einzige Carsharing Station an, wobei die Studierenden doch sicher eine interessante Zielgruppe wären. Auch große Teile der „Schääl-Sick“, des rechtsrheinischen Gebietes von Bonn, sind kaum mit Carsharing Standorten versorgt. Nur elf Standdorte von privaten und öffentlichen Carsharing Anbietern sind auf rechtsrheinischem Bonner Stadtgebiet zu finden.

Die angefügte Karte der Carsharing Anbieter in Bonn soll helfen, den nächstmöglichen Carsharing Anbieter zum Wohnstandort zu finden. Sie soll einen Anreiz schaffen, das Bonner Carsharing Angebot häufiger zu nutzen. So kommen vielleicht noch mehr Bonner in den Genuss, nicht mehr vom eigenen Auto abhängig zu sein und die multi- und intermodalen Mobilitätsangebote der Stadt Bonn häufiger wahrnehmen zu können.



Carsharing Angebot Bonn auf einer größeren Karte anzeigen

Private Carsharing Anbieter (P2P Angebote)

Tamyca Bonn

Autonetzer Bonn

Nachbarschaftsauto Bonn

Öffentliche Carsharing Anbieter

Flinkster Bonn

Cambio Carsharing Bonn

Stattauto Bonn

(Keine Gewähr auf die Richtigkeit der Angaben in der Karte!!!)